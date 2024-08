Ceuta pide ayuda ante la avalancha de menores migrantes que están llegando a sus costas. El Gobierno de la ciudad autónoma ha mandado una carta al Gobierno de España con una petición de socorro , porque dicen que la situación ya es insostenible. Ahora mismo acogen a más de 400 menores no acompañados (menas). Hay muchos menores que llegan en patera a España para conseguir un trabajo digno, Canarias es la comunidad que más menores acoge y sus centros están desbordados .

En un vídeo se puede observar la difícil situación a la que hacen frente en Ceuta, con la Guardia Civil junto a un joven en la orilla de una playa a oscuras. La noche del 15 de agosto, decenas de personas se lanzaron al agua para tratar de cruzar la frontera gracias a la niebla. Muchos de ellos no saben nadar y se lanzan al mar tan solo con un flotador para tratar de llegar a España.

La Guardia Civil tuvo que rescatar por la noche a muchos de ellos que se encontraban exhaustos. Entre las personas que logran cruzar la frontera, la mayoría son menores , de manera que Ceuta ha llegado a una situación insostenible. La carta que ha enviado Ceuta al Gobierno no es exclusiva para ellos, sino que también es para todas las comunidades autónomas .

El reparto entre comunidades no es obligatorio , algo que el Gobierno quiso cambiar por ley para aliviar la presión que sufren, especialmente, Ceuta, Melilla y Canarias. Todas estas son gobernadas por el Partido Popular (PP) o con consejeros de la formación. El Gobierno recuerda que este cambio fue rechazado con el voto en contra del PP, que pasa la pelota de la responsabilidad al tejado del Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP, comenta: “Desde luego no han sido previsores y no han querido verlo, ha sido el Gobierno de España, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas”. Siete comunidades se reunieron el 10 de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para discutir la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.