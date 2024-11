Aurora, la bebé que sobrevivió a la DANA metida en una maleta con tan solo un mes de vida: "Fue un milagro"

Aurora tiene un solo mes de vida y ya ha sobrevivido a la DANA - que arrasó los polígonos industriales - metida en una maleta . En medio del caos, consiguieron que esta pequeña no sintiera lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Así lo explica Azahara, quien desde un muro observó que dos mujeres -una con un bebé en brazos- trataban de escapar de una de las zonas afectadas por el temporal , según informa Lorelei Esteban y Marta Reyes.

Aurora estaba con su madre y con su abuela cuando Azahara las vio. “Me bajé del muro, me subí a otra valla, me arrastré hacia ellas y me dio a la niña”, recuerda. Ellas consiguieron llegar hasta una nave de un polígono industrial de Paiporta, pero el agua subía cada vez más.