Hoy se registran más pérdidas históricas en las bolsas . Como si fuese una partida de póker, el presidente estadounidense subió los aranceles a China un 34% y el país asiático respondió con otro del 34% . Si no los retira, hoy Donald Trump amenaza con subirlo un 50% desde el próximo miércoles, según informa Mamen Sala y Beatriz Palomar. Se trata de una medida que ha provocado protestas en EE.UU bajo el lema 'Manos fuera'.

Trump hace gestos con Japón que apuntan al diálogo y Europa hace lo suyo proponiéndole aranceles cero por cero. “Tú no me pones a mí, yo te los quito a ti”, subraya el presidente americano, quien insiste en que los aranceles son la medicina que necesita la economía estadounidense. La Casa Blanca asegura que 50 países están dispuestos a negociar, pero esto no calma los nervios. La bolsa abre en números rojos y cerrará, lo más seguro, igual.