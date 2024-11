Iker Jiménez se pronuncia tras el cierre de su canal de Youtube y da la cara por un reportero de 'Horizonte': "Ya solo nos queda ser valientes"

El presentador de Cuatro ha aclarado todo lo relativo al cierre de su canal: "Lo han tumbado porque han visto que hay un hackeo"

Iker Jiménez: "Todo lo que ha pasado es tan raro... estoy asombrado"

Las emocionadas palabras de Iker Jiménez por el apoyo recibido: "El 'ejército milenario' es un ejército de luz"

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', ha aprovechado una conexión que estaba manteniendo en directo con Nacho Navarro (reportero en el programa de Cuatro) para pronunciarse tras su cierre del canal. "Hace tres semanas, 24 horas después de la DANA, estaba en Paiporta. Entró a nuestro canal, hackeado y tumbado, además con jolgorio para muchos periodistas. Que si va con su ideología aparente, jalean la censura", contaba Iker Jiménez.

El presentador continuaba de la siguiente manera: "Periodistas de largo alcance que públicamente no les importa decir: 'Qué bien que te han fastidiado tu medio de comunicación'. Ahí no hay ningún tipo de contemplación". Tras estas palabras, señalaba que el canal se encuentra ahora mismo en proceso de recomposición "por trozos, porque lo han destrozado. No YouTube. YouTube lo tumba directamente porque ha visto que hay un hackeo".

"Pues bien, en ese humilde canal que han tumbado estábamos poniendo en contacto a la gente entre sí que se estaba buscando, porque habían desaparecido. En esas 24 horas, Nacho Navarro estaba en la oscuridad de Paiporta solo. Tres semanas después, sigue contando la historia. Esto para mí si es periodismo. Don Nacho, enhorabuena", señalaba Iker Jiménez, agradeciendo así la labor que estaba haciendo -y sigue haciendo- el reportero desde que la DANA azotó Valencia fuertemente.

"Estoy asombrado"

Además, Iker Jiménez bromeaba: "Todavía tengo silla aquí, pese a que algunos no quieren que la tenga... la tenemos. Porque esta casa quiere que haya información de este tipo. Yo creo que con bastante honestidad, seguro que con algún error. Pero todo lo que ha pasado es tan raro... estoy asombrado".

Y es que al presentador de Cuatro le extrañaba una cosa: "¿Esto indica cierta división en el periodismo? Carlos Herrera me dijo que en 40 años no había visto una campaña así. A mí hay algo en toda esta historia, tal y como ha pasado y hemos demostrado, que se me pierde. Algo que no me encaja y no acabo de entender".