Koldo avisó al número dos de Interior para la llegada de Delcy Rodríguez: ¿Había oro en las famosas maletas?

Hoy aparecen nuevos datos sobre el negocio de oro que el empresario Víctor de Aldama - nexo corruptor de la trama Koldo - y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tenían entre manos. Todo apunta a que las famosas maletas que trajo Rodríguez en su viaje a España no tenían oro. Estaríamos hablando en total de 1,2 toneladas que no se podría levantar con facilidad.

“Hablo ahora con el Joseba este que ya tengo el dinero y le digo que quedamos a las afueras de mi urbanización, porque no me apetece que venga a casa. Me dice el hombre ‘¿Estás en Santo Domingo?’ No”, dice la trabajadora. “Yo vivo en Punta Cana y me dice ‘Yo estoy en Santo Domingo que es donde me han dicho’”, añade. Es decir, trabajaba con ellos, cruza el Atlántico pero no sabe a dónde ir. Al parecer, ya se van conociendo los ‘marrones’ en los que metía Koldo a Joseba.