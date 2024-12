Un ejercicio tan simple como la pata coja nos puede ayudar a comprobar en qué estado se encuentra nuestro cuerpo. Lo más recomendable es aguantar más de 10 segundos con la pierna no dominante. Si el aguante es menor, es esencial ponerse en manos de profesionales para ejercitar la movilidad y la masa muscular .

El levantamiento ligero de pesas y “movimientos básicos de grandes grupos musculares como una sentadilla , un peso muerto ” es lo más recomendado por los expertos: “Es verdad que a raíz de tener un cáncer de pecho me recomendaron hacer ejercicios de fuerza, que yo los odiaba. Ahora ejercitamos al menos tres veces a la semana”, comenta Carmen , de 66 años.

La normalización del sedentarismo se ha convertido en uno de los principales agravantes de la salud. La OMS expone que más del 30% de los adultos no cumplen con la actividad física recomendada, crucial para llegar sanos y con movilidad a la tercera edad: “Me he caído varias veces (...) he adquirido movilidad al hacer todos esos ejercicios”, explica Leopoldo, de 82 años.