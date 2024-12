Ábalos ha afirmado que sale del Supremo “muy satisfecho” porque ha podido negar todas las acusaciones del empresario Víctor de Aldama. El exministro ha respondido a todas las preguntas y ha subrayado que no ha cobrado ninguna comisión, no ha cometido ningún delito ni ha habido ninguna mordida a cambio de obras públicas concebidas. Así, le ha quitado valor a los informes de la UCO y ha dejado bastantes responsabilidades ante Koldo García, su antiguo asesor.

“Creo que he dado las explicaciones suficientes y me he comprometido, por voluntad mía, a entregar la documentación que acredita lo que he dicho”, ha indicado el exministro. “Pues todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero, nada de lo publicado, nada de lo publicado”, ha señalado sobre las acusaciones de corrupción realizadas por Víctor de Aldama.