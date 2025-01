Brutal agresión a una mujer trans en Torremolinos: "Ni a un animal se le trata de esa forma"

"Yo estaba en la discoteca, bailando como todo el mundo. De repente una chica me empuja por detrás y me golpea con un vaso de cristal en la cara. Yo esperaba que me trataran con cuidado y despacito, pero no, me sacaron a patadas y me tiraron como a una basura por la puerta de atrás, diciéndome que era un maricón. Mis cosas se quedaron dentro del local, mi bolso, mi abrigo, mi móvil, todo".