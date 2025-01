"Estaba despidiendo a una amiga mía que estaba saliendo de casa. Me asomé a la ventana, que estaba con los niños, y vi cómo corrían. Pensaba que era chicos que estaban jugando. Me di cuenta de que uno se acercó a un señor que estaba paseando a un perro pidiendo ayuda. Me fijé que llevaba un martillo en la mano. Estuvieron corriendo, esquivando coches... Aquí en esta calle no le consiguió coger, yo creo que le cogieron en la otra calle", comenzaba detallando Gloria para 'En boca de todos'.