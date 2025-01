Manuel Gazapo da las claves del atentado terrorista en Nueva Orleans: "La calle Bourbon es muy pequeña..."

Sobre si la persona era un militar estadounidense que finalmente ha decidido irse al bando opuesto, Manuel Gazapo, responde: "La radicalización no tiene en absoluto en cuenta ni de dónde procedemos ni de dónde hemos trabajado. No es la primera vez que un ciudadano norteamericano se convierte a un grupo terrorista. Por desgracia, una persona que haya servido como militar para EEUU no le salva, no es un antídoto para vincularse a un grupo radical o terrorista".