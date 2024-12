"Me considero más española que rumana. Es mi pueblo y no me gustaría verme en esta situación. El apoyo lo tenemos de todo el mundo, mis familiares, mis amigos... Aquí, en Valencia, las vacaciones todos los años... Es mi pueblo, y lo quiero mucho. Yo no puedo verlos así", cuenta Mariana, una de las voluntarias que se han desplazado hasta Paiporta para ayudar a los afectados por las inudaciones.