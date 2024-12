La soltera lleva desde el año 2012 sin mantener una relación en pareja : “Los hombres de mi edad que yo he conocido son un poco más pasivos, no les gusta hacer mucho deporte y… eso de estar paseando… zapatilla… no”. Por lo tanto, Karmele ha acudido al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de buscar a alguien que le acompañe en sus viajes y que sea muy cariñoso.

Sin embargo, parece que Karmele no ha visto en Abel la persona que andaba buscando en el programa: “ Setenta y ocho años que tiene… lo veo un poquito… No está mayor . Está muy bien pero, para mí… como que no”. De hecho, la soltera acaba dándose cuenta de que Abel parece que no es el hombre que andaba buscando en 'First Dates'.

Por parte de Abel, él estaría encantado de mantener una segunda cita con la mujer con la que le han emparejado. En cambio, Karmele no piensa lo mismo: “Me has caído muy bien. Me gusta que eres corredor… Pero, como una segunda cita, o para cita amorosa y tal… Va a ser que no. Te veo un poquito más mayor que yo. Soy una persona excesivamente impulsiva, muy activa y yo creo que no íbamos a congeniar mucho”. Por lo tanto, cada uno de los solteros se irá por su camino y tratarán de encontrar el amor por su cuenta.