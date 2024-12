Un soltero gótico trata de enamorar a su cita al ritmo de Raphael: "Cantar es algo que me llena y apasiona"

Dante es el soltero que acude al restaurante de ‘First Dates’ con el objetivo de enamorarse de alguien

Dante mantendrá una cita muy romántica con Yolanda

Dante es el siguiente soltero que viene al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar a su media naranja. Es un estudiante de doblaje de Oviedo al que le encanta conocer gente, hacer reír a las personas y que ellas se lo pasen “guay” con él.

Entre sus otras pasiones, Dante se adora el mundo del doblaje y está encantado con la música: “Toco la guitarra, canto… El metal es mi género favorito y he ido a muchos conciertos de metal. Es como mi segunda casa. Un refugio para mí”. Sin embargo, el soltero asegura a Laura Boado que “no le ha ido muy bien” en el amor: “He tenido un par de parejas, pero no llegó a nada serio”.

Para que Dante se enamore, la chica tiene que “vestir de negro”, que tengan aficiones en común como la música, el anime y el manga. En cuanto Laura Boado termina de escuchar todo lo que necesita para que el soltero finalmente consiga encontrar el amor, se dirige hasta la entrada del restaurante para dar la bienvenida a Yolanda, quien será la cita de Dante en ‘First Dates’.

De hecho, y al igual que Dante, parece que Yolanda comparte las mismas aficiones que el soltero: “Yo creo que dejo bastante claro que soy bastante friki porque, cuando no voy un poco con pinta un poquito gótica, llevo camiseta de un videojuego que me gusta en el momento o de tal película que me encanta. Así que va por ahí mi rollo”.

“Me parece un poco de estas chicas como que hacen cosas esotéricas y místicas. Tal vez por cómo va vestida”, da su primera impresión Dante a las cámaras del programa. Al soltero parece que le puede sorprender bastante su cita. Por ello, Laura Boado no pierde más tiempo y los lleva hasta la que será su mesa, donde podrán conocerse aún más y ver si salta el amor entre los dos solteros góticos.

Una vez se sientan en la mesa, tanto Dante como Yolanda han encontrado el espacio perfecto para conocerse un poco más. “Yo, con una persona con la que no tenga gustos en común, casi no podría llevarme porque no tendría nada que hablar. Así que agradezco mucho haber encontrado a esta persona”, cuenta Dante a las cámaras del programa. Parece que los dos tienen tantos gustos en común que uno de ellos ya está encontrando esa chispa necesaria para dar con el amor.

“No me echa para atrás que sea un poco celoso si es verdad que es solo un poco. Pero me ha dado la impresión de que lo ha dicho como si fuera bastante”, comienza a dudar Yolanda sobre su cita.

En cuanto terminan de cenar, ambos acuden a la sala privada de ‘First Dates’ y Dante trata de enamorar a su cita con una canción de Raphael. “Cantar es algo que me llena y apasiona”, cuenta a las cámaras del programa. Sin embargo, parece que a su cita, lejos de pasar un buen rato, no termina de cautivarle.

