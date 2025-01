Nuevas imágenes del atropello masivo en Nueva Orleans

“No tenemos ningún indicio de eso aquí en Las Vegas. No hay ninguna bandera del Estado Islámico, como hemos visto en Nueva Orleans. Pero repito, estamos investigando cada aspecto de esto”, indica el sheriff de la Policía metropolitana de Las Vegas, Kevin Mcmahill .

Los agentes no descartan que la explosión de un vehículo de Tesla a las puertas del hotel Trump sea un posible atentado terrorista. Una cámara de seguridad grabó el momento exacto de la explosión. Eran casi las 08:40 horas de la mañana cuando un Tesla Cybertruck aparcó frente al hotel Trump. El conductor continuaba dentro.

“Hay una persona muerta en el Cybertruck y no sé si es hombre o mujer en este momento. Estamos investigando varias pistas", explicó el sheriff de la zona. Desde dentro del hotel, prácticamente intacto, las sirenas empezaron a sonar. Los equipos de Emergencia llegaron al lugar y comenzaron a evacuar a los huéspedes. Además del fallecimiento del conductor, otras siete personas resultaron heridas . “Siete víctimas han sufrido daños, pero todas ellas con heridas leves”, describe el sheriff.

En un comunicado, la compañía asegura que el individuo no contaba con antecedentes penales: “Nuestro equipo está colaborando con las autoridades para compartir cualquier información que pueda ser útil en sus investigaciones. No creemos que ninguno de los arrendatarios tuviera antecedentes penales que los hubieran identificado como una amenaza para la seguridad”. Al tratarse de un Tesla, el empresario Elon Musk está colaborando con la investigación: "Hemos confirmado que la explosión fue causada por los materiales explosivos encontrado en el maletero, así que el hecho no está relacionado con Tesla".