El fenómeno que se ha construido alrededor del accidente del Tokio Express es insólito. Se ha llegado incluso a publicar un libro acerca de las piezas de LEGO escondidas en el Atlántico: ‘Adrift: The Curious Tale of Lego Lost at Sea’. Tracey Williams, autora del libro, también lidera una iniciativa en redes sociales, ‘Lego Lost at Sea’, donde se publican fotografías de los LEGO encontrados en las costas.