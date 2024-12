La incomodidad de una soltera al comprender a su cita en 'First Dates': "Me ha costado entenderle"

Sin embargo, aunque su trabajo le permita viajar a muchos países, en el amor no solamente no ha tenido suerte, sino que se considera muy exigente. Por ello, ha acudido al restaurante del amor de ‘First Dates’ en la búsqueda de un hombre simpático, natural, que sepa lo que quiere y familiar .

“Rachel es una chica súper linda, súper guapa… De hecho, no me quise quedar mirándola para no ser un degenerado, pero, por favor…”, cuenta Emmanuel a las cámaras del programa. El soltero se ha quedado anonadado con el físico de su cita, por lo que parece que él ya está buscando el modo de conectar con ella. En cambio, Rachel parece que no ha visto en Emmanuel esa persona tan ‘gentleman’ que buscaba: “No sé… No ha sido tampoco un flechazo de mirarnos a los ojos… Tampoco he visto una atracción de él hacia mí… Normalmente, cuando conozco a alguien y hay conexión, se nos cruzan las miradas desde el hola”.