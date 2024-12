Un soltero bromea a su cita con una prótesis dental: "Si me lo pongo antes, no te sientas"

Gastón es el siguiente soltero en acudir al restaurante de ‘First Dates’ para encontrar el amor

El soltero mantendrá una cita con Giselle en un nuevo programa de ‘First Dates’

Una soltera confiesa lo que realmente le importa sobre su cita: ''En el segundo encuentro le pregunto cuánto le mide''

Gastón, un empresario y protésico dental que vive en Madrid, es el soltero que intentará encontrar el amor una vez más en el restaurante de ‘First Dates’. Se considera como un tipo muy divertido, hiperactivo y hace tantas cosas que está todo el rato fuera y apenas vive en su casa.

Además, Gastón lleva 28 años “haciendo dientes”, algo que de lo que sigue viviendo en la actualidad. “La empresa sigue en pie”, cuenta muy orgulloso el soltero a Carlos Sobera. En cuanto a sus pasiones más relevantes, Gastón adora hacer submarinismo, cazar y montar en moto, entre otras muchas cosas.

Gastón rápidamente intenta tirar de su humor en cuanto cuenta un chiste de moteros que deja “impactado” a Carlos Sobera: “Cuando vas en moto y llevas una chica que va generosa de pechos, tú das un frenazo y… ya vas calculando un poco lo que hay”. Además, se queja por el vino que le han dado: “Este no es un Ribera”.

De hecho, y a medida que avanza la conversación con el presentador, Gastón empieza a comentar todas las relaciones que ha tenido e incluso las critica: “He tenido cinco. Unas han acabado por chifladas… Otras porque con el tiempo me han dejado de poner… Yo he dejado una pareja porque el físico ya no me gustaba”.

Carlos Sobera, en cuanto escucha todo el pasado sentimental y lo que busca Gastón, se dirige a las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Giselle, quien será la cita del soltero en ‘First Dates’. Es una profesora que vive en Madrid, tiene tres hijas a las que ella considera como “hermosas princesas” y asegura que disfruta “cada momento” de su vida.

Nada más echarse un vistazo entre ellos, Gastón es el primero en dar su veredicto a las cámaras de ‘First Dates’: “Yo estoy acostumbrado a estar con chicas más jóvenes, delgadas… Físicamente, no me ha entrado”. Además, Giselle piensa que su cita es un poco “tiquismiquis”, aunque le gusta porque se ha visto reflejada en el hombre con la que le han emparejado.

En cuanto se sientan a la mesa, da comienzo a su cita. Gastón no soporta hablar de política y su cita está muy empeñada en seguir comentando sobre la situación de Venezuela, su país de origen. Además, el soltero consigue mentir a su cita. Él cuenta que tenía cinco hijos, cuando en realidad no tiene ninguno. “De verdad que no me lo esperaba”, cuenta la soltera a las cámaras del programa.

La cita llega a su culmen cuando, hablando de su trabajo como protésico dental, le muestra uno de sus trabajos, lo que desata la risa a Giselle. “Si me lo pongo antes, no te sientas”, cuenta Gastón a la soltera. De hecho, la soltera parece estar aún más interesada en el protésico dental. Sin embargo, no consigue que Gastón caiga rendido ante ella.

Una vez terminan de cenar, tanto Gastón como Giselle se dirigen a la sala privada de ‘First Dates’. Pese a que los dos se lo estén pasando muy bien y la soltera se vea un poco atraída, Gastón no encuentra en ella a la mujer que estaba esperando para sentirse atraído.

La decisión final de Gastón y Giselle en ‘First Dates’

Giselle es la primera en dar su veredicto final con Gastón y si quiere mantener una segunda cita con él: “Sí. Por supuesto, porque me gusta su manera de ser, esa parte de caballerosidad, respeto…”.