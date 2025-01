Yolanda Díaz acusa a Economía de bloquear la reducción de la jornada laboral

"Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie (..) Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el PSOE "no quería la reducción de la jornada laboral". "Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice, Yolanda, hay que tener los pies en el suelo, pero es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", ha apuntado Díaz, que ha afirmado que lleva meses intentando que la rebaja de jornada se tramite.