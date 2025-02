Una pareja detalla la extraña aparición que presenció en el parque de Los Llanos de Estella

“Vi algo ovalado que se movía. Se estiraba y era completamente transparente. Vi que rodeaba un árbol y que venía hacia mí. Estaba a la altura del hombro. Era una cosa bastante grande, no una bolita”, nos cuenta ella. “Recuerdo como que el tiempo se había detenido. No había ni ruidos ni pajaritos, no se oía nada”, añade él. Esta extra sustancia bajó de nivel y llegó a rozar el brazo de Eva.