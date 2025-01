Los espeluznantes testimonios de niños que aseguran haberse reencarnado: "El niño había sido piloto de la IIGM"

Gracias a Shroder hemos descubierto que los testimonios de reencarnación y transmigración siguen más activos que nunca: “Un caso me impresionó especialmente, el de una mujer que cuando era una niña, con solo dos años, cogía el teléfono de su casa y gritaba ‘Lila, Lila’. Cuando esa niña creció empezó a contar que no se llamaba Suzanne Ghanem, si no que era una mujer llamada Hanan Mansour, casada con Faruq y que tenía tres hijas, la mayor de las cuales se llamaba Lila”.