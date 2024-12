La cámara de vigilancia de su casa captó cómo el agua les invadía mientras ella se colocaba la chaqueta con terror. Su hijo José luchaba con todas sus fuerzas por contenerla desde la puerta. Tras ver que era imposible, corrió al piso superior para salvar la vida de Pepica, su madre. "Cuando volvimos, yo no tenía nada", confiesa.

La DANA le arrebató la casa a Pepica, una mujer de 89 años que tiene principio de Alzheimer. Ella recuerda cómo su hijo José le salvó la vida tras coger un mazo y destrozar la pared para salir de allí. "Me cogió, rompió una pared, me cogió de las piernas y me sacó de ahí dentro", indica Pepica. Después, consiguieron subirse a un tráiler y allí estuvieron desde las 19:00 horas hasta las 02:00 horas de la madrugada, cuando llegó una lancha de la Guardia Civil.