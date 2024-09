El audio completo de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le confirmó al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez es su mujer y que por eso se acoge a su derecho a no declarar. La defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo intentó que esta grabación no saliese a la luz, pero no lo consiguió. La declaración -que trajo como resultado dos denuncias para el magistrado- se celebró el 30 de julio y apenas duró dos minutos.