El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea de nuevo: Junts deja colgada a la coalición de izquierdas

Todos los diputados que estaban en el hemiciclo no tuvieron margen para reaccionar. Junts pasó de la abstención al ‘no’ en la propuesta sobre la regulación del alquiler a tres minutos de las votaciones. Y ahora no se habla de otra cosa. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, asegura que “no se va a fiar más del partido” mientras que la parte socialista evita hacer demasiada sangre en público.