Víctor de Aldama, tras dar las buenas noches, felicitaba, en primer lugar, a Iker Jiménez y su programa por la labor que hacen: "Soy un seguidor fiel. No solo de este programa, sino de 'Cuatro Milenio'. Te quiero dar las gracias por tener un programa donde se dice la verdad y, sobre todo, la libertad de expresión. Y en el que alguien dice las cosas de una manera fehaciente".

Tras este pequeño agradecimiento, también se dirigía a su portavoz Ramón Bermejo, quien forma parte últimamente de la mesa de colaboradores: "Sé que le estáis cuidando muy bien. De alguna manera, es mi extensión y mi voz para ir a tu programa. No estamos yendo a ningún programa ni dando entrevistas que no son necesarias, ya que la prioridad la tiene la Justicia y en este caso, la Fiscalía y el Magistrado, en esta situación". Además, le daba las gracias a Iker Jiménez por cubrir tan bien la tragedia de la DANA en Valencia y señalaba lo siguiente: "Me consta que, si hubiese sido por la Casa Real, mucho antes de la visita oficial, el rey hubiera estado como general de todos los ejércitos en esta tragedia tan importante que ha vivido este país".