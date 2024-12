Begoña Gómez ha asegurado ante el juez Peinado que no se apropió de las marcas al inscribir Transformación Social Competitiva (TSC) y el software de la cátedra que había sido financiado por las empresas. Así, ha subrayado que no tuvo ánimo de lucro en la universidad. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, le ha preguntado por las licitaciones al empresario Juan Carlos Barrabés pese a que no había sido citada hoy para declarar sobre esta cuestión.

En cuanto a su contratación por el IE, Gómez ha señalado que conocía al directivo y exconsejero madrileño Juan José Güemes desde hace tiempo. Pero fue en 2017 cuando hablaron para colaborar profesionalmente, aunque no ocurrió por aquel entonces por falta de tiempo. La mujer del jefe del Ejecutivo ha recalcado que, tras pedir una excedencia en Inmark, Güemes le llamó para ser directora en el África Center , donde estuvo hasta junio de 2022. Ella ha apuntado que no fue contratada por el IE por ser la esposa de Sánchez, ya que ese primer contacto ocurrió un año antes de la moción de censura que llevó a su marido a la Moncloa.

Gómez ha aclarado que nunca tuvo un contrato de trabajo en la Complutense, que no ha percibido un salario y que no es catedrática. La investigada ha sostenido que la cátedra se ha financiado con recursos privados y no públicos. A finales de octubre de 2020, fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, un puesto que no conlleva ninguna retribución. Gómez ha indicado que nunca ha buscado ningún tipo de lucro ni por su parte ni por la de sus compañeros o empresas que han colaborado.