Israel ha lanzado una nueva fase de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, bajo el nombre de operación “Carros de Gedeón”, una campaña que busca el control total del enclave palestino y la derrota definitiva del grupo islamista Hamás. Paralelamente, el gobierno israelí ha aprobado un polémico plan de expansión de asentamientos en Cisjordania que amenaza con dividir el territorio palestino y desplazar a miles de beduinos.

La ofensiva, bautizada con el nombre del personaje bíblico Gedeón, representa el mayor despliegue militar israelí en Gaza desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. El plan contempla la ocupación gradual de la Franja mediante el uso de divisiones blindadas y de infantería, con el objetivo de arrasar las infraestructuras de Hamás y desplazar a la población civil hacia el sur, especialmente a la región de Rafah, en la frontera con Egipto.

60.000 reservistas movilizados

El ejército israelí ha movilizado a más de 60.000 reservistas y ha intensificado los bombardeos en zonas densamente pobladas como de la Franja. Las autoridades israelíes afirman que esta operación busca crear las condiciones para liberar a los rehenes retenidos por Hamás y establecer un nuevo orden en el enclave.

Desde el inicio de la ofensiva, se estima que más de 62.000 palestinos han muerto en Gaza, en su mayoría civiles, incluidos más de 18.000 niños y 10.000 mujeres. Los bombardeos recientes han dejado decenas de muertos en hospitales, centros de distribución de ayuda y zonas residenciales. Además, más de 155.000 personas han resultado heridas y unas 14.000 siguen desaparecidas bajo los escombros.

La situación humanitaria es crítica. La ONU y organizaciones como Médicos Sin Fronteras denuncian un colapso en la seguridad alimentaria, hospitales desbordados y un aumento alarmante de muertes por desnutrición, especialmente entre niños y madres lactantes.

Nuevos asentamientos en Cisjordania

Mientras la ofensiva militar continúa en Gaza, el gobierno israelí ha aprobado la construcción de más de 3.400 viviendas en la zona conocida como E1, al este de Jerusalén. Este proyecto conectará el asentamiento de Maale Adumim con Jerusalén Este, fragmentando Cisjordania y dificultando la creación de un Estado palestino contiguo.

El plan incluye una carretera exclusiva para israelíes que aislará Jerusalén Este del resto del territorio palestino. Según organizaciones de derechos humanos, esta infraestructura representa un régimen de “apartheid” vial y provocará el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas.

Uno de los grupos más afectados por el plan de asentamientos es la comunidad beduina. Se estima que más de 3.000 beduinos serán expulsados de sus tierras sin recibir alternativas para continuar con su modo de vida tradicional, basado en la ganadería. Hasta 26 aldeas beduinas están en riesgo de desaparición, y sus habitantes enfrentan desalojos, demoliciones y la pérdida de acceso a servicios básicos como escuelas y hospitales.