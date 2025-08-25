Entre los fallecidos habría cinco periodistas y cuatro médicos del complejo sanitario

El Ejército de Israel pone en marcha la operación 'Carros de Gedeón' para la invasión de la Franja de Gaza

Compartir







Unas veinte personas, cinco de ellas periodistas además de cuatro médicos del centro sanitario, habrían muerto por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por el Ministerio de Sanidad del enclave.

El Ministerio, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Israel reconoce el ataque al hospital

Israel ha reconocido el ataque, pero niega haber querido mantar a los periodistas de forma intencionada. Desde que estalló más de 240 reporteros han muerto en Gaza haciendo su trabajo.

Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.