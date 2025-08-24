La denuncia de Marcos Méndez al comprobar la hambruna que envuelve a Gaza: "La comida se pudre"

Marcos Méndez, reportero de 'Noticias Cuatro', ha denunciado la hambruna que azota a los gazatíes por el bloqueo israelí

La Franja de Gaza, hambrienta y desplazada: Netanyahu se revuelve contra el último informe de la ONU

La última victima de la hambruna en la Franja de Gaza es una bebé de tan solo cinco meses a la que su madre, con desnutrición severa, no ha podido amamantar. Los muertos por el hambre en Gaza rozan ya los 300, como informa Marcos Méndez.

El reportero de 'Noticias Cuatro' ha informado de que las víctimas de esta hambruna son, especialmente, niños, ancianos y personas vulnerables como heridos en ataques. "Hoy hemos vuelto a ver imágenes espeluznantes de varios cuerpos volando por los aires tras sufrir un ataque israelí. Imágenes que, como las de los niños muriéndose de hambre, mostramos a diario. A pesar de ello, no podemos normalizar, no es normal que la gente muera de hambre mientras que la comida se pudre, hemos visto, a escasos metros de ellos", denuncia Marcos Méndez desde Tel Aviv.

La malnutrición y la hambruna que envuelve a la Franja de Gaza

En el hospital Al-Shifa, el mayor de la franja, conviven heridas y hambre. Karam Akoumeh, 17 años, recibió un disparo en la espalda en un punto de distribución de alimentos. La bala le salió por el abdomen y solo puede alimentarse por vía intravenosa.

"Necesitábamos nutrición parenteral, que los nutrientes le entraran por las venas. Hemos buscado por todos los hospitales de Gaza y no encontramos nada. Mi hijo ingresó pesando 62 kilos y hoy no llega a 35 kilos", denuncia el padre de este joven.

Los cirujanos le han curado las heridas pero no pueden frenar que el hambre le consuma. Aya Sbeth tiene 15 años hoy pesa 28 kilos. Estaba en su casa cuando cayó una bomba israeli. "Aya sufre de malnutrición severa por la falta de suplementos y de alimentos. Ocurre en muchos casos después de pasar por quirófano", explica y denuncia el director de nutrición de este hospital gazatí.

Mohammad Kuheil, el director de nutrición del hospital Al-Shifa, también ha querido mostrar el caso de Ahmed, un joven que cada día que pasa ingresado se encuentra en un estado peor debido a la malnutrición y a la inmovilización en la cama. "Tiene úlceras en la espalda y cada vez su salud es más delicada", denuncia su equipo médico.

En la Franja de Gaza es imposible encontrar proteínas animales o fruta. Tan solo se puede encontrar harina o legumbres que no dan para más de una comida al día.

La ONG estadounidense MedGobal pone números a lo que está ocurriendo: uno de cada seis niños menores de cinco años en Gaza padece en estos momentos desnutrición aguda y si nada cambia la cifra seguirá aumentando.