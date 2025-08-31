20 palestinos han muerto, entre ellos un niño, en los últimos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza

Marcos Méndez, denuncia la propagación de enfermedades en Gaza: "No hay medicamentos, ni capacidad hospitalaria"

Israel sigue con sus ataques sobre Gaza, solo esta mañana han matado a 20 personas, 13 de ellos estaban esperando a recoger comida. Un niño ha muerto por disparos israelíes en Al Qarara, al norte de Jan Yunis, según ha informado el Complejo Médico Nasser de la ciudad de Gaza. Varias personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Otra persona ha fallecido y varias más están heridas tras un bombardeo de la aviación israelí en el campo de desplazados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa. Desde Jerusalén, Marcos Méndez, reportero de 'Noticias Cuatro', ha explicado cuál es la situación que se vive ahora mismo en Israel y en territorio gazatí.

Las últimas horas en Gaza

“La sociedad israelí en general vive de espaldas a la realidad de Gaza”, señala el corresponsal de 'Noticias Cuatro' desde Jerusalén, subrayando que el servicio militar obligatorio convierte a familiares y amigos en parte directa de las operaciones. Además, se denuncia que programas televisivos y espacios educativos reproducen discursos de odio hacia los palestinos, incluso cuando las víctimas son niños.

Las cifras reflejan la magnitud de la tragedia. En las últimas 48 horas, se estima que cerca de 350 personas han muerto en Gaza. Hamás asegura que desde el inicio de la guerra el saldo supera las 63.500 víctimas mortales y deja más de 160.000 heridos.

Israel ha intensificado los ataques en el norte de la Franja, declarada “zona de combate”, donde cerca de un millón de gazatíes deben optar entre huir o permanecer bajo el riesgo de morir por las bombas o el hambre, pues ninguna ayuda humanitaria logra ingresar a esa región.

En el sur, las largas filas para recibir alimentos se han convertido también en escenas de muerte: al menos 13 personas fueron asesinadas mientras se acercaban a puntos de distribución caóticos en las últimas horas.