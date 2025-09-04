Muchas veces los grandes eventos deportivos se han convertido en altavoces políticos que de poco han servido

Quién es Sylvan Adams, propietario del equipo israelí de La Vuelta ciclista a España boicoteado en cada etapa

Las imágenes de las protestas en las etapas de La Vuelta ciclista a España contra el equipo Israel-Premier Tech de magnate israelí Sylvan Adams, pone de manifiesto la necesidad de mantener aparatadas la política de los eventos deportivos, algo que ocurre más veces de las deseadas. Una realidad desagradable que hoy analizamos con Juan Pedro Valentín, director Noticias Cuatro.

Se trata de una injerencia que ocurre constantemente. A modo de ejemplo lo vimos cuando el presidente italiano, Sandro Pertini celebraba los goles de la final del Mundial 82 en el palco del Santiago Bernabéu. Algo que demuestra cómo los políticos pueden acaparar la atención en estos eventos y mezclando deporte y política constantemente como es el caso de los boicots.

Boicot a Rusia por la invasión de Ucrania

Por eso, ahora mismo, Rusia prácticamente no participa en competiciones deportivas internacionales por su invasión a Ucrania. Pero antes lo sufrió Sudáfrica por racismo del apartheid, o la Serbia exyugoslava por la guerra de los Balcanes, sin olvidar a Afganistán por la represión de los talibanes. Se trata de boicots que se han aplicado siempre por motivos políticos.

En el caso de estos boicots a Israel hay que remontarnos a los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania en 1972 cuando la delegación israelí sufrí un atentado en el que murieron 11 miembros del equipo. Este atentado y el recuerdo del holocausto judío por los nazis ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva europea.

Hay que tener en cuenta que Israel debería estar participando en competiciones en su ámbito geográfico. De hecho, se intentó, pero fue imposible porque muchos países contra los que tenían que competir negaban el reconocimiento del Estado judío, por lo que era imposible celebrar competiciones. A eso había que añadir el riesgo de seguridad en competiciones del tipo Irán-Israel.

Esto provocó que durante años, la comunidad internacional no supiera dónde colocar a los deportistas israelíes para que pudieran competir. La solución fue ubicarlos en las competiciones europeas.

Israel se integra en las competiciones europeas

Hablamos de esa Europa que arrastra la huella indeleble del sufrimiento judío. Desde entonces los israelíes están en la Champions o en Eurobasket, y en todas las competiciones europeas como si el país estuviera ubicado en los límites geográficos europeos.

Pero ahora la opinión pública está cambiando con las matanzas en Gaza y parte de la opinión pública internacional está pidiendo que se deje de ser condescendiente con Israel y que se aplique el boicot que antes se le aplicó a otros países.

Quienes no lo apoyan recuerdan que Israel sufrió la agresión de los atentados del 7 de octubre y esto es la respuesta legítima. Pero la desproporción de la respuesta está provocando que cada vez más gente exija ese boicot.