Hay algo que "aterra" a Rosalía y la cantante quiere saber cómo hizo Ana Milán para llevarlo mejor

Rosalía se sorprende mucho al enterarse de una anécdota de la madre de Ana Milán con un cura: "¡Anda! Qué tía, me encanta"

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Durante su conversación en su entrevista en 'Ex. La vida después', Rosalía se abre en canal con la presentadora confesándole algo que le "aterra" y le pide un consejo para poder sobrellevarlo: "Me pregunto si eso es algo que uno puede controlar o no porque la vida a veces te lleva a lugares o situaciones que hacen que uno de golpe te disocies".

Sin embargo, al no obtener ninguna respuesta, la cantante le insiste cuando Ana Milán le pregunta si hay algo que le interese saber sobre ella: "Tú me has dicho que lo disfrutas pero no me has dicho cómo yo puedo aprender a llevarlo mejor". Y es que la presentadora le hace una confesión: "Es que espero que nunca aprendas como aprendí yo".

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Ana Milán le confiesa a Rosalía uno de sus momentos más complicados: "Me morí"

La forma en la que Ana Milán aprendió a llevar el miedo que tiene Rosalía fue durante uno de sus momentos más complicados: "Me morí y se cayeron capas de mí". De hecho, durante esa temporada tenía un sueño recurrente que le cuenta y con el que ambas reflexionan.

"Fue un proceso feo, precioso, difícil, bellísimo donde me quedé ahí y me vi florecer de nuevo, despacito, y entonces me di cuenta de que se habían caído un montón de cosas. Deseo profundamente que nunca hagas ese camino, si no que lo hagas a través de las cosas pequeñas", le aconseja.

La relación de Rosalía con sus seres queridos tras la fama: "¿Te han llamado al orden?"

Ana Milán destaca durante la entrevista la buena relación que tienen Rosalía y su hermana: "Hay una cosa de unión vuestra que, además, os termináis frases". Es en este momento en el que asegura que con los años se han hecho "más amigas": "Es el regalo más grande que me han dado mis padres".

Pero no solo ella, también Albert y su madre tienen un papel muy importante en su vida: "En general, mi núcleo es gente muy transparente". Además, son ellos quienes si le tienen que "llamar al orden", la llaman.