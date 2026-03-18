La cantante y la presentadora protagonizan un divertido momento al hablar de cómo duermen en 'Ex. La vida después'

Rosalía se sorprende mucho al enterarse de una anécdota de la madre de Ana Milán con un cura: "¡Anda! Qué tía, me encanta"

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Rosalía y Ana Milán han tenido una intensa charla sobre la fe en 'Ex. La vida después', donde la cantante ha hablado de cuál fue el momento en el que se acercó a Dios y también ha contado algunos detalles de su vida con las que se ha dado más a conocer.

En medio de esta conversación, Ana Milán le contaba a su invitada al programa cómo se crea un persona cuando vas a interpretarlo: "Es a base de preguntas como qué siente o cómo duerme". Asegurando la presentadora que la de cómo duerme es "la una pregunta que le encanta".

Momento que Rosalía aprovechaba para preguntarle a Ana sobre cómo duerme y ella respondía: "Tú me tendrías que ver, lo primero es que duermo en diagonal en la cama". Confesión que hacía reaccionar a la cantante: "Si estás en diagonal, ¿cómo duermes con alguien?" Lo que generaba un divertido momento entre ambas: "¿A ti quién te ha dicho que yo duermo con alguien?"

Y Ana Milán no desaprovechaba esto y se interesaba sobre cómo duerme la cantante, lo que Rosalía contaba con todo detalle, sorprendiendo a nuestra presentadora: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo para descubrirlo!

Ana Milán se sincera con Rosalía sobre lo que pensó cuando le ofrecieron hacer 'Ex. La vida después'

Ana Milán se mostraba muy feliz de poder contar con Rosalía en 'Ex. La vida después', a la que confesaba que fue en la primera persona que pensó cuando le ofrecieron hacer el programa: "Por eso te escribí yo, no quería esperar a que lo hiciera producción y tardaste diez minutos, ¿eso qué es? ¿humildad? Y la cantante aseguraba que es "el cariño que le tiene".