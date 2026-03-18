Tras escuchar el disco 'LUX' en primicia 22 días después, Ana Milán se interesa por la relación de Rosalía y la fe

Rosalía se sorprende mucho al enterarse de una anécdota de la madre de Ana Milán con un cura: "¡Anda! Qué tía, me encanta"

Compartir







Tras escuchar atentamente en primicia 22 días antes de su lanzamiento el disco 'LUX', emocionarse y lanzar una reflexión sobre el talento de la cantante, Ana Milán tenía en la recámara una pregunta para su entrevista con Rosalía en 'Ex. La vida después'.

"¿Qué es 'LUX', un viaje hacia la fe?", una "buena pregunta" para Rosalía, quien responde: "Yo creo que es lo que cada uno necesite que sea". De hecho, la cantante desearía que fuera "un espejo": "Ojalá sea algo que yo comparto y que los demás encuentren ahí lo que ellos necesiten encontrar".

Así ayuda la fe a Rosalía

Siguiendo las palabras de Alana Portero que dicen "hay que rezar aunque no se tenga fe, proyectarse hacia algo que está por encima de uno aunque no tenga fe", Rosalía asegura que "la fe es algo que está muy vivo porque va de la mano de la duda".

PUEDE INTERESARTE Rosalía desvela cómo duerme y deja a Ana Milán con la boca abierta

Por esta razón, para la cantante la fe es "una certeza que uno tiene dentro". De hecho, Rosalía confiesa que su forma favorita de "proyectarse" es a través de "los rezos de agradecimiento": "Tienen algo que siempre me dejan en muy buen lugar". Además, también reza "cada noche" un Padre Nuestro antes de dormirse.

El motivo por el que se Rosalía se acercó más a Dios

Aunque su abuela Rosalía era "una mujer entregada a Dios" que iba a misa todos los domingos y, de no poder, la escuchaba en el lugar en el que estuviese, la cantante asegura que "de pequeña no lo practicaba".

Sin embargo, ha sido "con los años" cuando Rosalía se ha ido acercando más a Dios: "Hace como cinco o seis años yo creo que he empezado a rezar más y más y más". Es más, recuerda qué fue lo que hizo que se estrechara su relación con Dios y se lo revela a Ana Milán en esta entrevista: "Algo me lo pedía".

Su cercanía es tal que hace una confesión: "A día de hoy es algo que forma parte de mi vida. Es una práctica habitual en mi día a día". Además, se siente "bastante protegida" porque considera que "algo que está por encima" le "protege": "Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones y muchas cosas buenas".

La relación de 'LUX' con las Santas y con el 'réquiem'

El disco de 'LUX' "tiene mucho que ver con Santas", señala Rosalía. La razón es porque "las historias de todas estas mujeres" para la cantante "era increíble estar leyendo sobre ellas".

En cuanto a su relación con el 'réquiem', algo por lo que le pregunta Ana Milán, Rosalía responde: "Lo de fantasear con la muerte de uno a lo mejor es algo habitual". Por este motivo, la cantante confiesa que le "pareció bonito el ejercicio" de ponerse a escribir en primera persona como si estuviera muerta.