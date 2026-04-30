El tiempo inestable marcará el puente del 1 de mayo, con lluvias y tormentas generalizadas entre el viernes y el sábado, y mejoría el domingo.

El sábado se producirá un descenso térmico casi generalizado en buena parte del país

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El tiempo inestable marcará el puente del 1 de mayo, con lluvias y tormentas generalizadas entre el viernes y el sábado, que podrían ser fuertes en varias zonas del este y del norte peninsular, mientras que para el domingo atisba una ligera mejoría con apertura de claros, aunque persistirán la lluvias en el extremo norte.

En cuanto a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantendrán en valores propios de la época. No obstante, el sábado se producirá un descenso térmico casi generalizado en buena parte del país, reforzando la sensación de tiempo más fresco.

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Viernes: inestabilidad en la mitad penínsular y área cantábrica, chubascos en Baleares y Galicia

El viernes festividad del 1 de mayo, Día del Trabajo, comenzará con un aumento de la inestabilidad en la mitad este peninsular y el área cantábrica, donde predominarán los chubascos, especialmente durante la tarde, acompañados de tormenta localmente fuertes en regiones del este peninsular. También se prevé abundante nubosidad con chubascos ocasionales en las Islas Baleares y en la comunidad de Galicia, mientras que en el resto del país dominarán los intervalos nubosos y las nubes altas.

Durante la jornada, además serán probables los bancos de niebla matinales en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y puntos del interior este.

Este día, las temperaturas máximas descenderán en Baleares y el área oriental peninsular, con caídas que podrían ser "notables" en la Comunidad Valenciana, donde las máximas apenas alcanzarán los 20-22 grados, mientras que en el resto tenderán a subir.

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Por capitales de provincia, las máximas se registrarán en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Bilbao, Cáceres, Huelva, Huesca, Lleida, Murcia, Madrid, Logroño y Málaga, donde los termómetros oscilarán entre los 24 y los 27 grados; El festivo más frío lo pasarán en Santander con 19 grados.

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Por la noche, la mínima bajará a los 7-8 grados en las provincias de Castilla y León.

Sábado: descenso de las temperaturas

Para el sábado, festividad en la Comunidad de Madrid, "el paso de una vaguada dejará un ambiente muy inestable en gran parte de España", sobre todo en la mitad norte peninsular con chubascos que irán de oeste a este a lo largo del día y que podrían ser fuertes y con tormenta, sin descartar en sierras del sur, aunque con menor probabilidad. En las Baleares se mantendrán los cielos nubosos, mientras que en Canarias predominarán también los intervalos nubosos con precipitaciones débiles.

Las temperaturas máximas registrarán un "descenso acusado" en casi toda la península, especialmente en el centro, mientras que las mínimas subirán ligeramente en el oeste de las mesetas y el Cantábrico oriental: Soria, Vitoria, Segovia, Ávila Santander, Palencia, Oviedo y A Coruña, entre otras capitales, no pasarán de 16-18 grados de máxima.

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Domingo: En el Cantábrico y el extremo norte continuarán los cielos nubosos

El domingo, la "influencia de la vaguada todavía persistirá en el nordeste peninsular", con cielos cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta en el nordeste, que podrían alcanzar el norte de Baleares.

En el Cantábrico y el extremo norte continuarán los cielos nubosos con precipitaciones, mientras que en Canarias se mantendrán los intervalos nubosos. También serán probables las brumas y nieblas en zonas altas de la Península.

Sin embargo, desde la Aemet han destacado que a lo largo del día la situación tenderá a estabilizarse de oeste a este, con apertura de claros y predominio de nubes medias y altas en buena parte del territorio. Las máximas subirán ligeramente en la mitad sureste y en Baleares, con aumentos que podrían ser notables en la Comunidad Valenciana, mientras que descenderán en el norte, especialmente en el Cantábrico oriental.

Este día, los valores más altos se darán en ciudades como Sevilla alcanzando los 27 grados y Córdoba y Badajoz rondando los 25 grados. También destacan Girona, Lleida y Granada con máximas de 24 grados, así como el litoral mediterráneo -Valencia, Alicante, Murcia o Castellón- con temperaturas entre 22 y 23 grados.

En cambio, el norte y la cornisa cantábrica se mantienen más frescos, con máximas que apenas llegan a los 16-19 grados en ciudades como Santander, Oviedo o A Coruña.