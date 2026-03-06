Sandra Mir 06 MAR 2026 - 15:56h.

Un nuevo término aterriza en nuestro día a día: amnesia climática o cómo sentimos que ha hecho más frío que nunca siendo falso.

Un nuevo término aterriza en nuestro día a día. Se llama amnesia climática y consiste en tener la sensación de que hemos sufrido un tiempo más frío del que realmente hemos padecido, porque sí, el tiempo invernal coincide ahora precisamente con el final del invierno meteorológico que terminó este lunes.

¿Tienen los españoles la sensación de que está siendo un invierno más frío o más cálido? Pues tienen más sensación de que ha hecho muy mal tiempo de lo que ha hecho en realidad. Ruben del Campo, portavoz de la AEMET, considera que este efecto puede venir de que ha habido períodos con temperaturas bastante bajas, muchas lluvias, viento y algunas nevadas".

Es el tercer invierno consecutivo sin ninguna ola de frío

Pero solo fue de Navidad a mediados de enero. Por eso hemos sentido que hemos tenido un invierno desapacible. Algo que los datos desmienten. Es el octavo invierno con temperaturas superiores a la media, es el tercero consecutivo sin ninguna ola de frío y ha superado en un grado la invierno pasado.

De los ocho inviernos con temperaturas más altas que este último, cuatro se han registrado en esta década, certifica Del Campo.