cuatro.com 17 MAR 2026 - 16:32h.

Rosalía y Tamara Falcó hablan con Ana Milán en el estreno del programa acerca del papel que la fe ha tenido en sus vidas

Ana Milán aterriza en Cuatro con 'Ex. La Vida Después': se estrena el miércoles 18 de marzo a las 23:00

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Ana Milán regresa a Mediaset España para ponerse por primera vez al frente de un programa de entrevistas: 'Ex. La vida después', un formato que explora cómo determinadas experiencias han marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas y cómo han afrontado su existencia tras ese punto de inflexión y que se estrena el miércoles 18 de marzo en Cuatro a las 23:00. Rosalía y Tamara Falcó son las invitadas del primer programa, en el que ambas conversan con la presentadora sobre su descubrimiento de la fe y sobre cómo esa experiencia ha marcado sus vidas.

En esta primera entrega, ambas comparten experiencias muy personales vinculadas a la espiritualidad: Rosalía revela que comenzó a rezar hace apenas cinco años y reflexiona sobre el proceso creativo, la familia y la soledad que a veces acompaña al éxito; mientras que la hija de Isabel Preysler relata por primera vez el 'milagro' que le llevó a perdonar a su ahora marido, Íñigo Onieva, cuando su relación estaba rota por una infidelidad.

El concepto 'ex' se extiende también a las propias localizaciones de las entrevistas: lugares singulares y cargados de historia que tuvieron una función concreta y que hoy buscan nuevos usos. El encuentro con Rosalía se produce en una nave situada en el Cerro del Tío Pío, uno de los lugares vinculados al origen del flamenco en Madrid, mientras que la charla con Tamara Falcó abre las puertas de la casa de su madre en Puerta del Hierro.

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En próximos programas...

A lo largo de la temporada, 'Ex. La vida después' abordará distintos momentos de transformación vital. Juan José Ballesta, Juan y Medio y la cantante Jeannette reflexionarán sobre la vida después de haber sido un niño prodigio; Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Bicho y Naiara hablarán de la vida después del fenómeno reality; y Toñi Moreno, Ada Colau, Jaime de los Santos y Blas Cantó compartirán su experiencia sobre la vida después de 'salir del armario'. El programa también abordará la vida después de las adicciones con Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levi, Pablo Ojeda y David Seijas; y la vida después de la polémica, con Andy, la influencer Roro y el comunicador Pedro Ruiz.