Clara Olivo 17 MAR 2026 - 14:14h.

En la previa del debut, la presentadora nos cuenta los secretos de su nuevo formato de entrevistas, lo que hereda de 'Chester' y anticipa los testimonios más conmovedores

¡Rosalía inaugura 'Ex. La Vida Después' como primera invitada!: estreno el próximo miércoles 18 de marzo, a las 23:00 horas, en Cuatro

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Todo está listo para que mañana se enciendan los focos de 'Ex: La vida Después', la nueva y esperadísima apuesta televisiva presentada por Ana Milán en Cuatro. El formato promete sentar en el sofá a rostros muy conocidos para charlar a corazón abierto sobre la superación, las etapas cerradas y qué ocurre cuando la vida te obliga a empezar de cero. Hemos podido hablar con la presentadora en exclusiva, que nos ha regalado una charla llena de honestidad, reflexiones profundas y sentido del humor.

Dado que el formato se basa en la charla íntima, la pregunta es obligada: ¿siente que su sofá es el heredero directo del mítico 'Viajando con Chester'? Lejos de esquivar la comparación, Ana aborda el tema con un enorme respeto hacia su compañero y reconoce que Risto "inventó una manera de comunicar preciosa" y fue pionero al abrir un espacio de pura conversación en la televisión, un género que, asegura, nunca va a morir.

Sin embargo, la actriz deja claro que su intención no es imitar, sino aportar su propio sello. La magia de estos formatos está en la persona que escucha: "En el momento que cambia el receptor y el presentador, la conversación cambia y todo cambia". Ana expresa que ha aprendido mucho del formato original, pero que llega para ofrecer una mirada completamente distinta y personal.

Las confesiones más desgarradoras: "Me cambió la vida"

Al preguntarle por el invitado que más le ha removido por dentro, Ana Milán nos adelanta en exclusiva que la mayor sacudida emocional no vino de un solo rostro, sino de una temática concreta. La presentadora revela que grabaron un programa centrado en las adicciones, y reconoce que absolutamente todos los testimonios le dejaron muy impresionada.

Especialmente Ana destaca las historias de Pablo Ojeda y David Seijas, expresando que, a día de hoy, todavía sigue pensando en ellos y en su valentía. El impacto fue tanto que admite que al salir de ellas le "cambió algo por dentro".

El rotundo "no" de Risto

También quisimos saber a quién no pudo convencer para ir al programa, y sorprendentemente nos dijo que le hubiera gustado que fuera Risto, pero le fue imposible. Se evadió prometiendo que asistiría si el programa renueva por su segunda temporada, pero claro, a Ana Milán no se le dan largas fácilmente. Utilizando su genial ironía entre risas, la presentadora nos cuenta que se lo dejó muy claro: "bajo ningún concepto" le va a invitar a la segunda temporada, y que, si acaso, ya se lo pensará para una tercera.

¡Dale play al vídeo para escuchar su mensaje directo a Risto!