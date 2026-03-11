cuatro.com 11 MAR 2026 - 23:56h.

La cantante se abrirá ante Ana Millán como pocas veces lo ha hecho en televisión: ¿te lo vas a perder?

Ana Milán aterriza en Cuatro con 'Ex. La Vida Después': estreno, muy pronto

'Ex. La Vida Después' aterriza en Cuatro en un flamante estreno que ya tiene fecha y hora: el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro, con una Ana Millán que conducirá unas entrevistas de ensueño, con los mejores invitados y confesiones que nos dejarán a todos la piel de gallina.

Además, en el primer programa, Ana Millán tendrá enfrente... ¡a nada más y nada menos que Rosalía! La cantante y estrella catalana se abrirá como pocas veces la hemos visto abrirse en televisión y dará el pistoletazo de salida al programa dirigido por Ana Millán en Cuatro. ¿Te lo vas a perder? El miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro.