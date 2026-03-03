Ana Milán aterriza en Cuatro con 'Ex. La Vida Después': estreno, muy pronto

cuatro.com 03 MAR 2026 - 12:22h.

Ana Milán aterriza en Cuatro dentro de muy poco con el nuevo formato ‘Ex. La Vida Después’. La presentadora no se embarca en el nuevo proyecto sola si no que estará acompañada de invitados muy conocidos con los que reflexionará sobre las experiencias vividas y el paso del tiempo, entre otras muchas cuestiones.

Con invitados como Rosalía, Montoya y Tamara Falcó, entre otros, la presentadora afronta el reto ilusionada: ''Siempre me han gustado las buenas historias, pero ¿Qué sucede cuando acaban? Que comienza la vida después''.

No te pierdas el estreno, muy pronto en Cuatro.