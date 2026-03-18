Ana Milán y su 'Diccionario de Rosalía' ante el gran estreno: "El karma es lento, pero elegante"

Clara Olivo 18 MAR 2026 - 12:23h.

A escasas horas del gran estreno de 'Ex: La vida después' con Rosalía, sometemos a la presentadora a un divertido juego analizando los conceptos más místicos del último disco de la cantante

¡Rosalía inaugura 'Ex. La Vida Después' como primera invitada!

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'Ex: La vida después' aterriza en la parrilla televisiva con un estreno por todo lo alto y una persona de auténtico lujo: Rosalía. La artista catalana, conocida internacionalmente, se sienta en el sofá de Ana Milán para sincerarse sobre la fama, las etapas que se cierran y el universo que rodea a su último y exitoso disco.

Para calentar motores, hemos querido someter a la presentadora a un reto muy especial. Sabiendo que el nuevo disco de Rosalía está cargado de mensajes profundos, misticismo y empoderamiento, hemos creado el 'Diccionario de Rosalía' por Ana Milán. Le hemos propuesto varias palabras clave del universo de 'LUX' para descubrir qué opina la actriz sobre ellas, y, como era de esperar, sus reflexiones no tienen desperdicio.

Las definiciones de Ana Milán: del karma a la luz propia

Con su inconfundible mezcla de sabiduría e ironía, la presentadora nos ha ido desgranando uno a uno los conceptos del disco, llevándoselos a su propio terreno personal.

Cuando le dijimos karma, Ana explicó que esta fuerza cósmica tiene sus propios tiempos, asegurando que es "lento pero elegante", y explica que a sus 52 años ha podido comprobar cómo la vida termina colocando a todo el mundo en su sitio. Tirando de autocrítica y mucho humor, reconoce que a ella también la habrá puesto en su lugar en más de una ocasión porque "gilipollas hemos sido todos". Al final, el karma siempre nos acaba poniendo "cara a la pared", menciona.

La palabra renacer es un concepto vital que Ana conecta directamente con su faceta de escritora. Haciendo alusión a un capítulo de su propia novela que publicó este año, reflexiona sobre la intensidad de la vida, asegurando que para "renacer" de verdad, primero hay que haber "muerto muchas veces" a lo largo de años.

Lo próximo por lo que le preguntamos fue por el aura y lejos de darle un enfoque místico, lo asocia con "la verdadera elegancia". Para ella, esa energía que desprendemos solo es válida cuando viene acompañada de bondad interna y de un trabajo personal profundo. Es, en definitiva, la capacidad de mirar al mundo con buenas intenciones.

Para rematar este diccionario del último disco de Rosalía, le preguntamos sobre el brillo y Ana lo tiene clarísimo: el brillo no es una cuestión de estética, sino de actitud. Concluye que es imposible deslumbrar si uno no afronta la vida con alegría y disposición.

El resultado de este diccionario es un buen resumen de lo que veremos esta noche: una charla donde la vulnerabilidad y la experiencia serán las grandes protagonistas. ¡Dale play al vídeo!