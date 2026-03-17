cuatro.com 17 MAR 2026 - 17:14h.

Presentadores como Toñi Moreno, influencers como Roro o Susana Molina y artistas como Rosalía conversan con Ana Milán en su nuevo programa

Rosalía y Tamara Falcó inauguran 'Ex. La vida después', el nuevo programa de Ana Milán en Cuatro: estreno el miércoles 18 de marzo a las 23:00

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Ana Milán regresa a Mediaset España para ponerse por primera vez al frente de un programa de entrevistas: 'Ex. La vida después', un formato que explora cómo determinadas experiencias han marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas y cómo han afrontado su existencia tras ese punto de inflexión. Contará con invitados muy diversos, que hablarán de sus transformaciones vitales. En el estreno, el miércoles 18 de marzo a las 23:00, estarán Rosalía y Tamara Falcó, y en las próximas entregas se sumarán otros muchos rostros conocidos.

Juan José Ballesta, Juan y Medio y la cantante Jeannette reflexionarán sobre la vida después de haber sido un niño prodigio; Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Bicho y Naiara hablarán de la vida después del fenómeno reality; y Toñi Moreno, Ada Colau, Jaime de los Santos y Blas Cantó compartirán su experiencia sobre la vida después de 'salir del armario'. El programa también abordará la vida después de las adicciones con Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levi, Pablo Ojeda y David Seijas; y la vida después de la polémica, con Andy, la influencer Roro y el comunicador Pedro Ruiz, como puedes ver en el avance que encabeza este artículo.

El concepto 'ex' se extiende también a menudo a las propias localizaciones de las entrevistas: lugares singulares y cargados de historia que tuvieron una función concreta y que hoy buscan nuevos usos. La antigua casa de 'Gran Hermano', una fábrica de azulejos abandonada, unas oficinas que en el pasado albergaron una imprenta o una agencia de comunicación que antaño fue la redacción de una de las revistas de moda más importantes de España, son algunos de ellos.