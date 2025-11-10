Antes de que la monja Sor Lucía Caram de su opinión sobre 'Lux', Risto Mejide se adelanta haciendo una profunda reflexión sobre el mismo

Rosalía ha revolucionado, no solo la Gran Vía, también el mundo entero con la publicación de su nuevo disco 'Lux' el pasado 7 de noviembre. Un álbum que ha escuchado "a conciencia" el propio Risto Mejide quien, antes de dar paso al análisis de la monja sor Lucía Caram, da la conclusión de su escucha en 'Todo es mentira'.

La conclusión de Risto Mejide sobre el disco de Rosalía

Antes de la intervención de sor Lucía Caram, el presentador quiere "matizar". Este fin de semana, Risto Mejide ha estado escuchando "a conciencia" para formar una opinión sobre este fenómeno social que ha desatado el nuevo disco de Rosalía.

"Yo no me voy a quedar en si me ha gustado o no me ha gustado porque me parece muy reduccionista y creo que eso es de primero de jurado: el no poner tus gustos por encima de tus opiniones", adelanta.

"Creo que mi valoración del disco es que es un agujero de gusano que desde la teoría de la relatividad de Einstein manejan que dos puntos del universo que en principio están a años luz pero que de repente, por las ecuaciones de Einstein, uno puede entrar por un sitio y aparecer en otro. Creo que gracias a este disco, le guste a la gente más o menos, mucha gente está apareciendo de repente en el siglo XVII y XVIII y descubriendo un Vivaldi, un Hendel, un Bach... Seguramente música que no habría escuchado de otra manera y ya solo eso me parece un milagro. Así que gracias Rosalía por este milagro", concluye.

Un dato que corrobora Miguel Ángel Martín pues "ha aumentado el consumo un 38% de Wagner, Mozart, Bach y Vivaldi en Spotify, Apple Music y Amazon Music".

La opinión de sor Lucía Caram: "Estamos ante una obra de arte"

Con 'Lux', "no solo nos remontamos a la música del siglo XVI y XVII" también "nos remontamos a la mística del siglo XIII, XIV y XV", señala: "Ella habla la lengua de las místicas que han iluminado y que han inspirado sus letras, con lo cual yo creo que estamos ante una obra de arte que realmente impacta en el corazón y yo creo que sale de su corazón con las preguntas esenciales".

Y es que sor Lucía Caram considera que Rosalía, con su música, "nos introduce en lo inefable, en lo que en lo que no sabemos darle nombre porque tiene otros nombres". Además, "habla con una belleza con el lenguaje de los místicos, pero con el lenguaje de hoy y llegando a la gente de hoy".

Por lo que, concluye: "Yo creo que es una obra de arte por lo que hay que felicitarla. Realmente no es un disco para escuchar como música de fondo. Yo creo que es un diario espiritual que nos puede ayudar a ser nuestro propio itinerario espiritual, un camino de retorno al propio corazón para confrontarnos con nuestras propias creencias, con las preguntas esenciales. Es también para cerrar heridas, para mirar hacia el futuro".

Sin embargo, asegura que no tiene nada que ver con un camino de vuelta a la religión. "Esto es la espiritualidad, la dimensión esencial, el camino de retorno al propio corazón y después cada uno que saque las conclusiones que quiera pero yo creo que es una música y es una letra para acariciar el alma", afirma.