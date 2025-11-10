Fátima Matute defiende que no se comunicara hasta meses después el fallo en la comunicación de cribados de cáncer de colón en Madrid

Después de que saltara a la luz los numerosos errores en la detección del cáncer de mama en Andalucía, denunciados en 'Todo es mentira', ahora llegan nuevas informaciones que comprometen a la Comunidad de Madrid.

La Consejería de la Sanidad de Madrid ha reconocido fallos en las notificaciones del cribado de cáncer de colón y recto a más de 500 personas y que fueron solucionados una semana después. Sin embargo, la gravedad del asunto reside en que este error ha sido comunicado nueve meses después, motivo por el que Más Madrid ha tratado de pedir explicaciones a través de la petición de datos, aunque no han obtenido respuesta.

Esto, sumado a que tienen la suposición de que la consejera de Sanidad vela por el interés de Quirón tras haber trabajado para la empresa privada, les ha hecho pensar que algo ocultan y por eso piden su dimisión. Es la propia Fátima Matute quien ha tratado de defender la falta de comunicación en el momento que tocaba en el programa de Risto Mejide.

¿Vela por el interés de Quirón?

Fátima Matute despeja la acusación de la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, argumentando: "Es el mantra cínico que están utilizando". Y es que la consejera de Sanidad segura que lleva trabajando en el entorno sanitario de forma ininterrumpida en el hospital clínico San Carlos aunque reconoce que también ha trabajado en el sector privado "como muchos de mis compañeros".

"Lo que no se les puede consentir es que intenten desviar la atención con este tema que, desde luego, no es cierto, ni se está beneficiando a nadie más que a los madrileños porque, como médico, a mí lo que me interesa es solucionar los problemas de la población", apunta. Por eso, llega al programa para "informar y no alarmar".

Risto Mejide cuestiona la falta de comunicación del error

"Si su intención es informar, ¿cómo nos hemos enterado nueve meses después de este error en las cartas", cuestiona el presentador. "No fue un error de cribado, ni de diagnóstico. Lo que quiero dejar bien claro, fue un error de comunicación que en cuanto se detectó se solucionó", justifica.

Sin embargo, lo que preocupa a Risto Mejide es que no se comunicase dicho error y que haya visto la luz gracias a la prensa. "Se solucionó en una semana y se contactó con todas las personas afectadas y en ningún momento los pacientes tuvieron retraso o anulación en las pruebas que necesitarán porque el resultado siempre fue correcto, nunca estuvo alterado, nunca se retrasó ninguna prueba ni se dejó de hacer", explica Fátima Matute.

Sus argumentos no logran convencer al presentador pues con más razón no entiende, si fue un error, por qué no se comunicó en el momento preciso a esas 571 personas: "¿Por qué no admiten que han cometido un error en comunicación y nos lo comunican una vez solucionado? ¿Por qué se lo callan? Esa es mi pregunta".

"No había que comunicar a nadie más que a las personas que estaban involucradas y ha salido nueve meses después a través de la comunicación en un programa", afirma la consejera de Sanidad. Una afirmación que hace levantar las cejas del presentador ya que discrepa con ella: "Había que comunicarlo a toda la población. Usted sigue trabajando para toda la Comunidad de Madrid y para todos los que vivimos en ella. Si usted ha cometido un error, ¿no le parece lo suficientemente relevante como para que la gente lo sepa?".