La presidenta de AMAMA responde a los reproches y explicaciones de Antonio Sanz: "Debe ser que se cree más inteligente que las mujeres andaluzas"

Afectada por el error en la gestión de la prueba de detención del cáncer de mama del Gobierno andaluz : "Nos están dejando morir"

El consejero de salud andaluz, Antonio Sanz, ha explicado que la desaparición de mamografías se debe a un fallo informático tras haber acusado a las mujeres afectadas por los cribados y a la asociación AMAMA de lanzar infundios y de querer desprestigiar a la Sanidad de Andalucía y a sus profesionales.

Ángela Claverol, presidenta de la entidad que ha dado la voz de alarma sobre los fallos de los cribados de la sanidad pública de Andalucía, entra en 'Todo es mentira' donde ha dado su respuesta a los reproches de Antonio Sanz.

Ángela Claverol, indignada con Antonio Sanz: "Se toma el lujo de insultarnos"

Según acusa Ángela Claverol, "presuntamente han borrado pruebas y diagnósticos tanto de Clic Salud, como del Diraya al que solo pueden acceder los médicos". Esto supone "un hecho gravísimo" pues si realmente esto es así, "lo ha tenido que hacer alguien con tiempo y alguien ha tenido que haber mandado a hacer esto". Lo que tiene claro la presidenta de AMAMA es que ellas no presentan un escrito a Fiscalía sin pruebas, asegura.

Que el consejero andaluz se "se tome el lujo de insultarnos" ante el "estado de indefensión total" en el que se encuentran las mujeres andaluzas hace pensar a Ángela Claverol que "es incapaz de llevar este tema". Y es que a la entrevistada le parece que con sus declaraciones "él solito se ha retratado": "Es lo más patético que he escuchado yo en todos los días de mi vida. Es como si te roban el bolso y encima tienes que escuchar al que te ha robado el bolso pedirte disculpas".

Lo que deberían hacer Juanma Moreno y él es "poner mucho más trabajo y esfuerzo en arreglar este tema haciendo ecografías y presuntamente no borrarlas, en vez de estar metiéndose con nosotras que somos la voz de las afectadas".

El motivo por el que no se reúnen con la Junta andaluza

La Junta de Andalucía les acusa de negarse a reunirse con el Presidente. Sin embargo, el motivo por el que no han aceptado es porque no han visto todavía que haya hecho las mamografías y ecografías. De hecho, creen que no se han llevado a cabo porque "está ganando tiempo" porque "a la que le tocaba la ecografía, ahora tienen que hacerle una mamografía de nuevo".

Y es que la presidenta de AMAMA creen que "no quiere decir la verdad" porque "en el año 21 Aguirre cambió el sistema informático" y se lo dio a alguien que, invita a los periodistas que lo investiguen. Por tanto, "cuantas menos pruebas tengan presuntamente las mujeres que las he borrado yo, pues menos denuncias van a asumir", señala. "No hay que ser un lumbreras para entenderlo así, cualquier ciudadano de a pie sabe lo que está pasando", asegura.

Además, de ser un fallo informático, casualmente este se ha arreglado cuando han ido a la Fiscalía con el escrito: "Está insultando la inteligencia de las mujeres andaluzas. Debe ser que se cree más inteligente, a lo mejor tiene más carreras. Ah, no. Este no tiene carreras".