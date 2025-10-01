Lara Guerra 01 OCT 2025 - 17:33h.

Anabel Cano, enferma de cáncer de mama: "Tardaron un año en llamarme y decirme que lo tenía"

Tras detectarse varios errores en la detención del cáncer de mama del gobierno andaluz de Moreno Bonilla, Anabel Cano, una de las afectadas, comparece en 'Todo es mentira' para relatar su duro testimonio.

Sobre el día de la prueba, Anabel cuenta que la llamaron por teléfono para una mamografía en una unidad móvil, en 2023. Al terminar la prueba, la afectada comenta que "me dijeron que me podía marchar y que si en 10 o 15 días no recibía una llamada, pues estaba todo bien". Sin embargo, Cano explica que recibió una llamada al año para otra mamografía, y esta se realizó en un hospital y le dijeron que "pusiera el pecho derecho y por inercia puse el izquierdo; en este momento me dijeron que solo pusiera el derecho. Al preguntar me comentaron que el motivo era la mamografía del año anterior".

Tras esto, directamente acudió al radiólogo, le hicieron una radiografía y ahí vieron que tenía un cáncer de mama: "Me lo confirmaron en navidades del año 2024 y me derivaron a oncología porque tenía un cáncer de mama. El propio radiólogo cuando me vio fue quién pidió la radiografía y mamografía a la vez".

Anabel Cano: "Pierdo el pecho el día 10 de octubre, a lo mejor no hubiese sido así si me hubieran llamado a tiempo"

Pablo González Batista no ha dudado en preguntar a la afectada por las explicaciones que le dio el hospital y los médicos, a lo que ella comenta que "no me dieron ni una. No me llamó nadie. El equipo médico se portó genial y aceleró todo lo que pudo. No tengo nada en contra de ningún médico ni de ningún profesional, pero falló en no haberme hecho una llamada...no digo a los días sino al mes". Sobre las consecuencias de el evidente retraso, Anabel explica que "esto es difícil, se supone que cuando antes pues hubiera sido un problema menor. Yo pierdo el pecho el día 10 de octubre, a lo mejor no hubiese sido así si me hubieran llamado a tiempo".

Por otro lado, Anabel Cano pertenece a una asociación de afectadas por cáncer de mama y dentro de ella, conoce a "más de 50 personas" que se encuentran en esta situación. Asimismo, Pablo González se cuestiona por las opiniones de esas mujeres al escuchar los problemas en las pruebas, a lo que ella responde que "sentimos pena. Nos están dejando morir, no les importamos. Han dicho tres casos, son tres vidas y ni sé de donde han sacado ese dato. Yo desde enero del 2025 he reclamado y a mi me han dicho que pasan mi caso a otro departamento, de mi nadie se ha preocupado".

Por último, la junta ha reaccionado ante esta crisis creando un circuito preferente; sobre esto, la afectada confiesa que no se lo cree y que "solo somos números para ellos. Exigimos que no le pase a nadie más, podría haber sido mi hija, mi nieta, mi hermana...estamos jugando con las vidas de las personas".