María Pombo se vio envuelta en la polémica después de unas declaraciones que hizo sobre la lectura

Pilar Rahola y Fernando Valladares cargan contra María Pombo y su discurso contra los lectores: "Es una exhibición pública de la ignorancia"

Compartir







Hace unas semanas, María Pombo se vio envuelta en la polémica después de dirigirse a sus seguidores a través de sus redes sociales y defender a quienes no consumen libros, algo que hizo mostrando abiertamente sus últimas lecturas sobre autoayuda y crianza.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no", afirmaba la influencer con más de tres millones de seguidores en Instagram.

Ahora, el tema ha salido a relucir en 'Todo es mentira', y Marina Rivers, influencer y colaboradora del programa, se ha pronunciado sobre la polémica en la que se vio envuelta la conocida creadora de contenido y por la que fue tan atacada a través de las redes sociales.

Risto Mejide le pregunta a Marina Rivers si le gusta leer y ella se sincera: ''A mí sí, yo leo mucho. Yo creo que la lectura sí te aporta muchas cosas positivas, y animo a la juventud a leer mucho. Es verdad que también hay cosas que lees que no te aportan tanto como otras cosas porque hay mucha lectura juvenil que no recomiendo. Ahora estoy leyéndome grandes clásicos y me estoy leyendo 'Los Miserables' y lo súper recomiendo''

Y se pronuncia sobre las comentadas declaraciones de María Pombo: '''A ver, es que yo creo que intentar incentivar que la gente no lea es como intentar incentivar que la gente sea ignorante. Entonces creo que la lectura te abre muchos mundos, te ayuda con el pensamiento crítico, a tener un montón también de vocabulario, a intentar hablar un poco mejor. Entonces todo lo que sea intentar incentivar la incultura y la ignorancia me parece un error, porque una población inculta e ignorante es más fácil de controlar. Entonces, por favor, leer e informaros, contrastad información que es superimportante para que no controlen vuestro cerebro y controléis vosotros vuestras propias''