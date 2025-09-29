Susana Díaz da su opinión en 'Todo es mentira' tras conocer los datos de la investigación a Begoña Gómez

Un magistrado, tras la petición de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: ''Va a ser difícil encontrar ciudadanos que no sepan de qué va el tema''

Al parecer, la UCO consideraría que los correos de la asesora de Moncloa con la universidad Complutense de Madrid acreditan que Álvarez se encargaba de los negocios privados de Begoña Gómez. Los agentes de la Unidad Central han analizado un total de 121 correos desde cuentas de gmail o de la Complutense que parecen acreditar esa relación y que van desde abril de 2021 hasta junio de 2024.

Con todo esto, todos los focos se han vuelto a poner sobre Begoña Gómez después de no presentarse ante el juez Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla donde el magistrado le concretaría su imputación en la causa por malversación. Tras lo ocurrido, el tema ha salido a relucir y los colaboradores se han pronunciado al respecto.

Susana Díaz ha sido contundente: ''Yo creo que más allá de lo que diga la justicia, que la respeto y determinará si hay delito, no hay delito, es verdad que hay cosas que no me gustan y el tema de las cartas yo creo que sobraba ese tema. Pero pienso que la instrucción de este juez está siendo muy histriónica, en algunos casos excesivamente llamativa y se está convirtiendo en protagonista en cierta medida principal''.

''La justicia tendrá que actuar y lo que haya sido irregular y legal o ilícito penal, pues tendrá que pagarse (...) La justicia determinará con esos informes de la UCO, de la inspección general del Estado, de los propios inspectores de Hacienda, determinará si hay ilícito penal o no lo hay. Pero más allá de eso, yo creo que hay dos cosas que me parecen relevantes'', añade la política.

Y continúa explicando los elementos que le parecen relevantes: ''Me parece relevante que creo que la instrucción ha sido muy histriónica, en cierta medida gracias al poder que tienen los jueces de instrucción, y segundo, que el hecho de que Hacienda con tanta claridad sitúe irregularidades en algo que afecta a la mujer del presidente del Gobierno es un síntoma de independencia de los funcionarios en este país. A mí eso me da seguridad y me da garantía, no les ha temblado el pulso para poner ese informe sobre la mesa''.

Risto Mejide se ha sorprendido con la opinión de Susana Díaz: ''Es que faltaría más que le temblaras el pulso. Te estás fijando en el dedo que señala la luna, no en la luna, que que te estás fijando en el dedo''.