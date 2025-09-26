Enric Juliana se pronuncia sobre lo ocurrido con Netanyahu durante su discurso en la Asamblea de la ONU

La mayoría de los líderes políticos han decidido abandonar la sala cuando Netanyahu ha comenzado a hablar

La mayoría de los líderes políticos abandona la Asamblea de la ONU durante el discurso de Netanyahu: ''Es una imagen histórica''

Antes de dar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, Benjamin Netanyahu se ha quedado ''solo'' después de que cientos de delegados de diferentes países haya abandonado la sala en señal de protesta por las políticas israelíes.

Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Enric Juliana, que ha comentado lo sucedido con el líder de Israel y que tanto está dando de lo que hablar durante las últimas horas.

''Se constata algo que ha tenido un carácter dinámico, evolutivo en los últimos meses, que es un estado de opinión de carácter internacional, que primero fue más intenso en algunos países y que en Europa ha germinado poco a poco, pero que en estos momentos es ya mayoritario y que en España lo es claramente, que es de rechazo a la actuación de Israel en Gaza, esto está claro'', comienza explicando Juliana en el programa.

El periodista continúa dando su opinión: ''Este estado de opinión contrario, de indignación y de protesta ha ido creciendo, yo creo que ha hecho un salto de cualidad a lo largo de este verano y hoy se traduce en esta imagen en las Naciones Unidas, donde la mayoría de los gobiernos allí representados se retiran en el momento en que habla el Primer Ministro israelí, no es frecuente que esto pase en las Naciones Unidas''.

Por otro lado, habla del discurso de Netanyahu: ''Ha comparecido, insisto, porque me parece destacable, con un discurso de tono defensivo, ha reiterado todas las posiciones oficiales de Israel durante estos meses. No, ahí no ha habido ninguna rectificación de fondo, pero el tono es importante colocado a la defensiva, es decir, tomando nota, tomando nota de que en estos momentos Israel tiene el Gobierno de Israel, la sociedad israelí es otra cosa, el pueblo judío es otra cosa, el Gobierno de Israel tiene en estos retos una onda de opinión desfavorable, muy alta, muy elevada en todo el mundo. Netanyahu ha hablado como alguien que toma nota (...)''

Además, explica cómo se encuentra el pueblo israelí: ''La onda de protesta que se ha generado en todo Occidente no es una broma, no es una broma y no lo es para el Gobierno de Israel, y no lo es en absoluto para la sociedad israelí. Los israelíes están empezando a tomar nota, no quiere decir ello que vayan a hacer una autocrítica de lo que han hecho, no lo que lo hagan, pero estar empezando a tomar nota y quizás pues las personas que se han manifestado en la calle que han secundado un tipo u otro de protesta, quizá durante estos meses no han hecho acciones en balde''.