El general Rafael Dávila Álvarez, exjefe de la Casa Real, carga en ‘Horizonte’ contra la forma y el fondo del mensaje del monarca en Naciones Unidas

El rey Felipe VI pronunció en la Asamblea General de la ONU un discurso que condenó con dureza la ofensiva en la franja de Gaza y pidió el fin de lo que calificó como una “masacre”, sin llegar a emplear el término “genocidio”, lo que ha abierto un intenso debate político y mediático.

El general Dávila, muy crítico

Rafael Dávila Álvarez, general de división en la reserva y antiguo jefe de la Guardia Real, no escondió su malestar en 'Horizonte' tras escuchar el discurso de Felipe VI en Naciones Unidas.

“Me ha dolido, a mí también me ha dolido de alguna manera la palabra del Rey”, confesó, visiblemente afectado. Y añadió: “Lo digo desde el máximo respeto y cariño a la institución, pero creo que todo lo que le rodea, quienes le asesoran, se han equivocado”.

El militar cuestionó incluso la puesta en escena del discurso: “No entiendo cómo una nación como España permite que el Rey hable a las nueve de la mañana, con el salón prácticamente vacío. Eso se negocia, para eso está el embajador ante la ONU”.

“Ese discurso podía haberlo leído el presidente del Gobierno”

Más allá de la forma, Dávila fue aún más duro con el contenido. “El discurso del Rey es profundo, pero me atrevería a decir, y sé que es fuerte lo que voy a decir, que lo podía haber leído perfectamente el presidente del Gobierno, porque se metió en temas que no correspondían”.

Sobre las palabras dedicadas a Gaza, el general reprochó el uso de calificativos: “Un rey no puede adjetivar, adjetivar es vulgar. No puede decir esto es guapo o esto es feo. Tiene que elevarse por encima. Utilizó términos como ‘masacre’ o ‘aberrante’, y creo que ese no es el papel del jefe del Estado”.

También lamentó la ausencia de referencias más críticas con Hamás: “Yo esperaba otros porqués. ¿Por qué no soltáis a los rehenes? ¿Por qué utilizáis los hospitales como centros de armamento? Eso es lo que esperaba de un discurso del Rey”.

En materia territorial, se mostró aún más contundente: “Es la primera vez que un Rey de España no reivindica la soberanía de Gibraltar. Habló de un acuerdo que ni siquiera está firmado. Eso me entristeció profundamente”.