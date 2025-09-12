Horizonte 12 SEP 2025 - 02:44h.

El empresario confesó que depende económicamente de la ayuda de amigos: “Me prestan dinero, me ayudan, gracias a eso sigo adelante”

Víctor de Aldama, considerado una de las piezas clave en la llamada ‘trama Koldo’, reapareció en el plató de ‘Horizonte’ para exponer, con crudeza, la situación personal en la que se encuentra y los temores que lo rodean tras anunciar que posee documentación capaz de hacer caer al Gobierno de España.

Interpelado por la periodista Bea Talegón sobre su supuesto patriotismo y por qué no hace público el material que guarda en un sobre, Aldama respondió con contundencia:

“Estoy solo ante el Gobierno, solo ante este sistema. Vivo una muerte civil. Pido permiso para viajar, para trabajar… y me lo niegan. ¿Cómo pago el colegio de mi hija? ¿Cómo pago la luz? A nadie le importa”.

El empresario aseguró que no está utilizando esa información como moneda de cambio, pero insistió en que se encuentra sin apoyo alguno:

“Lo único que hago es aportar, aportar, aportar. No tengo nada por escrito con la Fiscalía. No sé si mañana dirán: ‘ha colaborado y no entra en prisión’ o lo contrario. Vivo con esa incertidumbre”.

Temor, aislamiento y amenazas

Preguntado sobre cómo sobrevive con todas sus cuentas embargadas, Aldama confesó que depende de la ayuda de amigos: “Me prestan dinero, me ayudan, gracias a eso sigo adelante”.

Al mismo tiempo, admitió sentir miedo: “Tenemos al fiscal general imputado, que sigue siendo el jefe de todos los fiscales. Obviamente tengo miedo. Es un vacío legal tremendo”.

Reveló incluso que sospecha que sus conversaciones con su abogado habrían sido intervenidas en la cárcel de Soto del Real: “Si eso ha sido así, habrá que ver qué medidas tomamos. Sería gravísimo”.

Sin apoyos políticos

Ante la pregunta de si ha recibido llamadas de partidos de la oposición, Aldama lo negó de forma tajante: “Ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de nadie. Ya aclaré en su momento que no estoy en campaña de nadie. Para mí, la oposición en este país es inválida”.